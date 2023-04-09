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"Нет причин, почему бой не состоится": Промоутер назвал потенциального соперника Джошуа

Команда экс-чемпиона подбирает ему варианты для следующих поединков.
Сегодня, 10:25
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, считает, что его подопечный обязательно проведет бой против обладателя временного титула WBO Джо Джойса.

Правда, по словам представителя британского боксера, он не уверен, что его соотечественник станет соперником в ближайшем поединке, который запланирован на лето.

"Джошуа очень четко говорил о боях, которые он хочет устроить. И Джо Джойс находится в этом списке. Он провел тысячи раундов спаррингов с Джойсом. Они росли, изучали этот вид спорта и соревновались в любительской системе.

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Это отличный бой. Я думаю, что нет никаких причин, почему он не состоится. Мне кажется, что в карьере Эй Джея осталось пять-восемь боев. Я даю сто процентов, что Джойсу найдется там место.

Состоится ли этот бой летом? Не знаю. Мы не ставим этот поединок перед боем с Уайтом, поскольку Диллиан - часть нашей команды, и мы можем достаточно быстро организовать это противостояние. Но мы не исключаем бой с Джо Джойсом. Я уверен, что он состоится на протяжении карьеры Джошуа", - сказал Хирн в комментарии iD Boxing.

Ранее Эдди Хирн также рассказал, сколько боев планирует провести Энтони Джошуа в этом году.

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