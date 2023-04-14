Брэдли оценил шансы Ломаченко в бою с Хэйни

Бывший чемпион двух дивизионов Тимоти Брэдли поделился мнением по поводу поединка между обладателем бесспорным титулом в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По словам эксперта, американский боксер является фаворитом титульного боя, однако у спортсмена с украинским паспортом есть шансы на победу.

"Габариты Хэйни станут огромной проблемой. Он выступает в 135 фунтах, но является бойцом первого полусреднего дивизиона. Девин - высокий, большой, и это, кажется, делает Василия уязвимым. Это будет невероятная история, если Ломаченко сможет победить, особенно учитывая его возраст.

Не удивляйтесь, если Хэйни будет не только действовать вторым номером, но и драться на задней ноге. Думаю, что он может выиграть этот бой разными способами".

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"Ломаченко должен сокращать дистанцию. Он должен оставаться вблизи и при этом избежать любого контакта со стороны Девина. С другой стороны, это стиль «Ломы». Он боец средней и ближней дистанции. Ломаченко - боец, который не отступает", - приводит слова Брэдли Boxing 247.

Напомним, бой Хэйни и Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее ISPORT.ua пообщался с бывшим соперником спортсмена из Украины Ричардом Комми, который сделал прогноз на бой.