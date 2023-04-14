iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Брэдли оценил шансы Ломаченко в бою с Хэйни

Экс-чемпион мира верит, что боксеры покажут яркий титульный поединок.
Сегодня, 08:14
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Boxing Scene
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Boxing Scene

Бывший чемпион двух дивизионов Тимоти Брэдли поделился мнением по поводу поединка между обладателем бесспорным титулом в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По словам эксперта, американский боксер является фаворитом титульного боя, однако у спортсмена с украинским паспортом есть шансы на победу.

"Габариты Хэйни станут огромной проблемой. Он выступает в 135 фунтах, но является бойцом первого полусреднего дивизиона. Девин - высокий, большой, и это, кажется, делает Василия уязвимым. Это будет невероятная история, если Ломаченко сможет победить, особенно учитывая его возраст.

Не удивляйтесь, если Хэйни будет не только действовать вторым номером, но и драться на задней ноге. Думаю, что он может выиграть этот бой разными способами".

Читай также: Дядя Мейвезера предсказал победителя боя Ломаченко - Хэйни

"Ломаченко должен сокращать дистанцию. Он должен оставаться вблизи и при этом избежать любого контакта со стороны Девина. С другой стороны, это стиль «Ломы». Он боец средней и ближней дистанции. Ломаченко - боец, который не отступает", - приводит слова Брэдли Boxing 247.

Напомним, бой Хэйни и Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее ISPORT.ua пообщался с бывшим соперником спортсмена из Украины Ричардом Комми, который сделал прогноз на бой.


Статьи по теме

Paris Major 2023: BIG сыграют с NiP, гражданская дуэль Aurora - FORZE Paris Major 2023: BIG сыграют с NiP, гражданская дуэль Aurora - FORZE
Хэйни назвал причину того, почему согласился на бой с Ломаченко Хэйни назвал причину того, почему согласился на бой с Ломаченко
Отбор на Paris Major 2023: NiP в составе с украинцем сыграют с BIG и гражданская битва между Aurora - FORZE Отбор на Paris Major 2023: NiP в составе с украинцем сыграют с BIG и гражданская битва между Aurora - FORZE
Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:01
Paris Major 2023: BIG сыграют с NiP, гражданская дуэль Aurora - FORZE
Бокс10:46
Хэйни назвал причину того, почему согласился на бой с Ломаченко
Киберспорт10:25
Отбор на Paris Major 2023: NiP в составе с украинцем сыграют с BIG и гражданская битва между Aurora - FORZE
Украина10:07
Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро
Бокс09:47
"Девин должен держать его в страхе": Рой Джонс - о бое Ломаченко - Хэйни
Европа09:26
Игрок Тоттенхэма стал виновником ужасного ДТП в Италии
Украина08:56
УПЛ: Динамо сыграет с Рухом, Минай примет Кривбасс
НХЛ08:38
НХЛ: Тампа-Бэй уничтожила Детройт, Ванкувер переиграл Аризону
Бокс08:14
Брэдли оценил шансы Ломаченко в бою с Хэйни
Лига Европы07:54
Не мог дышать: Щенсны рассказал подробности своей замены в матче Ювентус - Спортинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK