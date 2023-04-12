Дядя Мейвезера предсказал победителя боя Ломаченко - Хэйни

Знаменитый американский тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о поединке абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам звездного специалиста, победу в титульном бою одержит американский боксер.

"Хэйни выиграет этот бой. Собственно говоря, это та же ситуация, в которой Ломаченко оказался с Теофимо Лопесом. Я имею в виду, что Девин слишком большой для него, а как боксер он даже лучше, чем Теофимо. В целом Хэйни побеждает соперников на дистанции. И я не представляю, как Ломаченко одолеет его, потому что Девин - большой, он очень крупный для этой весовой категории".

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"Забавно, что Ломаченко, предположительно, является более мастеровитым боксером. Но я думаю, что в этот вечер мастером бокса окажется Девин Хэйни", - сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее ISPORT.ua пообщался с бывшим соперником спортсмена из Украины Ричардом Комми, который сделал прогноз на бой.