iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Дядя Мейвезера предсказал победителя боя Ломаченко - Хэйни

Джефф Мейвезер не сомневается, что американец защитит чемпионское звание.
Сегодня, 09:52
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Знаменитый американский тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о поединке абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам звездного специалиста, победу в титульном бою одержит американский боксер.

"Хэйни выиграет этот бой. Собственно говоря, это та же ситуация, в которой Ломаченко оказался с Теофимо Лопесом. Я имею в виду, что Девин слишком большой для него, а как боксер он даже лучше, чем Теофимо. В целом Хэйни побеждает соперников на дистанции. И я не представляю, как Ломаченко одолеет его, потому что Девин - большой, он очень крупный для этой весовой категории".

Читай также: Василий Ломаченко - Девин Хэйни: прогноз на титульный бой 20.05.2023

"Забавно, что Ломаченко, предположительно, является более мастеровитым боксером. Но я думаю, что в этот вечер мастером бокса окажется Девин Хэйни", - сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее ISPORT.ua пообщался с бывшим соперником спортсмена из Украины Ричардом Комми, который сделал прогноз на бой.


Статьи по теме

Цыганков вступился за одноклубника, подвергшегося жесткой критике после матча с Барселоной Цыганков вступился за одноклубника, подвергшегося жесткой критике после матча с Барселоной
Реброву предложили невероятный контракт в сборной Украины Реброву предложили невероятный контракт в сборной Украины
Paris Major 2023: 500 играют с BIG, лучшая команда мира с Aurora Paris Major 2023: 500 играют с BIG, лучшая команда мира с Aurora
УПЛ: Львов примет Шахтер УПЛ: Львов примет Шахтер
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Европа12:58
Цыганков вступился за одноклубника, подвергшегося жесткой критике после матча с Барселоной
Украина12:51
Реброву предложили невероятный контракт в сборной Украины
Киберспорт12:45
Paris Major 2023: 500 играют с BIG, лучшая команда мира с Aurora
Украина12:35
УПЛ: Львов примет Шахтер
Европа12:33
Криштиану Роналду: статистика-2022/2023
Киберспорт12:22
Отбор на Paris Major 2023: Monte сыграют с Heroiс, Astralis будет противостоять Spirit
Лига Чемпионов12:08
"Знаю свою команду": Тренер Наполи пообещал превзойти Милан в матче Лиги чемпионов
Европа12:04
Мохамед Салах: статистика-2022/2023
Европа11:57
Михаил Мудрик: статистика-2022/2023
Бокс11:52
Энди Руис отреагировал на слухи о поединке с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK