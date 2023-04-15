Тренер Джойса назвал самого сложного соперника для его подопечного
Тренер "временного" чемпиона WBO Исмаэль Салас в супертяжелом весе Джо Джойса поделился мнением по поводу самого опасного соперника в дивизионе.
По словам специалиста, "Цыганский король" является самым опасным для его подопечного.
"Я думаю, что Тайсон Фьюри. Это из-за его габаритов, силы удара и гибкости. Вот почему я считаю его супертяжеловесом №1".
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Специалист также оценил возможность организации боя между Джойсом и Фьюри.
"Это вполне возможно. Просто парни на контракте у одного промоутера. В современном боксе так много политики, но думаю, этот поединок вполне возможно сделать", - приводит слова тренера Boxing News 24.
Напомним, что в следующем бою Джойс встретится с Чжилеем. Поединок состоится 15 апреля в Лондоне на Copper Box Arena. Ранее на ISPORT.ua сообщалось, что Джойс и Чжилей прошли процедуру взвешивания.