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Хргович сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Хорватский боксер не сомневается в превосходстве украинского спортсмена.
Сегодня, 12:38
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович поделился мнением о поединке обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа и обладателем поясов WBA/WBO/IBF Александром Усиком.

По словам хорватом, украинский боксер одержит победу и сможет защитить пояса.

"Сомневаюсь, что у Дюбуа есть шансы на победу над Усиком, потому что он слишком медленный. Я спарринговал с ним несколько лет назад в Лондоне".

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"Я считаю, что у него не особо много шансов с Усиком, но у Даниэля хорошая правая рука. В боксе ты никогда не знаешь, что произойдет. Возможно, он нокаутирует Усика, но в целом я не даю ему много шансов", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ожидается, что бой Усика и Дюбуа может состояться в ближайшее время. Сейчас команды боксеров ведут переговоры о поединке.

Ранее промоутер Дюбуа озвучил сроки проведения поединка с украинцем.


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