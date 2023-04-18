Тренер Уайлдера сделал прогноз на возможной бой Усика с Деонтеем

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт поделился прогнозом по поводу возможного боя между его подопечным и действующим обладателем титулов WBA Super, WBO, IBF Александром Усиком.

По словам специалиста, украинский спортсмен стал лучше, а значит сможет продержать половину поединка.

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"Если бы мы могли получить бой с Усиком. Просто у него большинство поясов нашей весовой категории. Это был бы шестираундовый поединок", - приводит слова тренера Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что на Ближнем Востоке готовы выложить впечатляющую сумму за организацию грандиозного шоу с участием Александра Усика и других топовых боксеров.