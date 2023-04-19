Промоутер Джошуа назвал условие, при котором состоится бой Усик - Фьюри

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался по поводу организации боя за титул бесспорного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам функционера, британец согласится на титульный поединок при условии того, что получит желаемый гонорар.

"Если деньги правильнее, то этот бой состоится. Просто, это единственная причина. Всегда так бывает. Одни парни хотят просто драться и им нужны большие бои, а некоторые преследуют другие цели. Но у каждого есть своя цена".

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Хирн отметил, что Фьюри не хочет выходить в ринг с украинцем, но из-за денег - выйдет.

"Фьюри не хочет драться с Александром Усиком, но нет сомнений, когда он услышит свою цену, то сразу согласится", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что менеджер Чжилея, который сенсационно победил Джо Джойса, заявил о готовности устроить бой против Усика или Фьюри.