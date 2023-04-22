iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Майк Тайсон предсказал победителя боя Уайлдер - Джошуа

Американец хотел бы стать свидетелем крупного турнира в супертяжелом весе с участием Александра Усика и других.
Сегодня, 13:41
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился мнением о потенциальном поединке Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

По словам американца, его соотечественник отправит в нокаут Джошуа.

"Мне нравится супертяжелый дивизион в данный момент, ведь это самая конкурентная весовая категория. Большинство бойцов не дерется друг с другом, но все мы думаем о том, чтобы топовые супертяжеловесы сразились между собой".

Читай также: "Оцениваю в 95 процентов": Джошуа уверен, что бой с Уайлдером состоится

"Мне бы хотелось увидеть бой Усика против Тайсона Фьюри. Я бы с удовольствием посмотрел бой Джошуа против Уайлдера. Я думаю, что Уайлдер, пожалуй, победит нокаутом. Я считаю, что он его нокаутирует. Мне кажется, что Деонтей нокаутирует любого", - сказал Тайсон в интервью First Take.

Отметим, что в СМИ появились слухи о возможном турнире в супертяжелом весе, в котором выступят Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри и Александр Усик.

Ранее Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира на данный момент.


Статьи по теме

Верес и Минай не определили победителя Верес и Минай не определили победителя
Джокович снялся с турнира ATP из-за травмы - через месяц Ролан Гаррос Джокович снялся с турнира ATP из-за травмы - через месяц Ролан Гаррос
Тен Хаг высказался о роли Магуайра в Манчестер Юнайтед Тен Хаг высказался о роли Магуайра в Манчестер Юнайтед
Динамо Киев - Шахтер: онлайн-трансляция матча 22.04.2023 22-го тура УПЛ Динамо Киев - Шахтер: онлайн-трансляция матча 22.04.2023 22-го тура УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Украина16:59
Верес и Минай не определили победителя
Теннис16:56
Джокович снялся с турнира ATP из-за травмы - через месяц Ролан Гаррос
Европа16:55
Тен Хаг высказался о роли Магуайра в Манчестер Юнайтед
Украина16:50
Динамо Киев - Шахтер: онлайн-трансляция матча 22.04.2023 22-го тура УПЛ
Украина16:42
Сразу четыре футболиста впервые сыграют в "Українському класичному" между Динамо и Шахтером
Европа16:24
Почеттино согласовывает с Челси потенциальные трансферы
НБА16:17
ЛеБрон - о трэштоке от Брукса: Моя игра на паркете ответит ему
Украина16:05
Динамо и Шахтер огласили составы на матч УПЛ
Европа15:50
Хави - о своих словах про газон и солнце: Я не заткнусь
Европа15:35
Нападающий Ливерпуля пропустит минимум три матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK