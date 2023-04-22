Майк Тайсон предсказал победителя боя Уайлдер - Джошуа

Американец хотел бы стать свидетелем крупного турнира в супертяжелом весе с участием Александра Усика и других.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился мнением о потенциальном поединке Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

По словам американца, его соотечественник отправит в нокаут Джошуа.

"Мне нравится супертяжелый дивизион в данный момент, ведь это самая конкурентная весовая категория. Большинство бойцов не дерется друг с другом, но все мы думаем о том, чтобы топовые супертяжеловесы сразились между собой".

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"Мне бы хотелось увидеть бой Усика против Тайсона Фьюри. Я бы с удовольствием посмотрел бой Джошуа против Уайлдера. Я думаю, что Уайлдер, пожалуй, победит нокаутом. Я считаю, что он его нокаутирует. Мне кажется, что Деонтей нокаутирует любого", - сказал Тайсон в интервью First Take.

Отметим, что в СМИ появились слухи о возможном турнире в супертяжелом весе, в котором выступят Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри и Александр Усик.

Ранее Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира на данный момент.