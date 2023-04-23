iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Кордина вернул себе титул чемпиона IBF, победив Рахимова по очкам

Валлиец при родных зрителях сумел выиграть бой раздельным решением судей.
Сегодня, 10:01
Джозеф Кордина / Getty Images
Джозеф Кордина / Getty Images

В ночь на воскресенье, 23 апреля, в Кардиффе состоялся титульный поединок за звание чемпиона мира во втором полулегком весе по версии IBF между обладателем титула Шавкатжоном Рахимовым и его бывшим владельцем Джозефом Кординой.

Изначально боксеры должны были встретиться еще 5 ноября 2022 года, но из-за травмы Кордина не смог выйти на ринг и был вынужден сдать пояс.

Поединок получился достаточно равным, порадовав зрителей множеством ударов и комбинаций. Боксер из Таджикистана даже побывал в нокдауне во втором раунде после того, как пропустил левый хук. В пятом раунде Рахимов ответил своему обидчику, который пропустил правый джеб. 

Читай также: Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Пока Шавкатджон, в основном, бил по корпусу, Джозеф акцентировал свое внимание на голове оппонента - и это дало свои плоды, когда Рахимов получил рассечение.

В итоге бойцы прошли всю дистанцию. Судьи раздельным решением отдали победу Кордине, который вернул себе титул чемпиона мира.

Напомним, что ночью прошел мегапоединок между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией, в котором также был нокдаун во втором раунде.


Статьи по теме

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: путбэк от ЛеБрона, Харден сломал оппоненту голеностопы ТОП-10 моментов игрового дня НБА: путбэк от ЛеБрона, Харден сломал оппоненту голеностопы
Cестру одного из лучших баскетболистов НБА приговорили к пожизненному заключению Cестру одного из лучших баскетболистов НБА приговорили к пожизненному заключению
Футбол сегодня: Брайтон и МЮ сразятся за финал кубка Англии, Ювентус примет в гостях Наполи Футбол сегодня: Брайтон и МЮ сразятся за финал кубка Англии, Ювентус примет в гостях Наполи
ПСЖ готов отпустить Месси, когда завершится его контракт ПСЖ готов отпустить Месси, когда завершится его контракт
Помочь журналистам

Видео

Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия
Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

НБА10:59
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: путбэк от ЛеБрона, Харден сломал оппоненту голеностопы
НБА10:49
Cестру одного из лучших баскетболистов НБА приговорили к пожизненному заключению
Европа10:43
Футбол сегодня: Брайтон и МЮ сразятся за финал кубка Англии, Ювентус примет в гостях Наполи
Европа10:31
ПСЖ готов отпустить Месси, когда завершится его контракт
Бокс10:18
Соперник украинца Шевадзуцкого вызвал на бой Усика
Бокс10:01
Кордина вернул себе титул чемпиона IBF, победив Рахимова по очкам
Бокс09:46
Поляк Розански размазал хорватского оппонента в бою за титул чемпиона мира по версии WBC
НХЛ09:32
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
НБА09:27
Плей-офф НБА: Филадельфия вышла во второй раунд
Бокс09:23
Шевадзуцкий потерпел первое поражение в профессиональной карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK