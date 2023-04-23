Кордина вернул себе титул чемпиона IBF, победив Рахимова по очкам

В ночь на воскресенье, 23 апреля, в Кардиффе состоялся титульный поединок за звание чемпиона мира во втором полулегком весе по версии IBF между обладателем титула Шавкатжоном Рахимовым и его бывшим владельцем Джозефом Кординой.

Изначально боксеры должны были встретиться еще 5 ноября 2022 года, но из-за травмы Кордина не смог выйти на ринг и был вынужден сдать пояс.

Поединок получился достаточно равным, порадовав зрителей множеством ударов и комбинаций. Боксер из Таджикистана даже побывал в нокдауне во втором раунде после того, как пропустил левый хук. В пятом раунде Рахимов ответил своему обидчику, который пропустил правый джеб.

Читай также: Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Пока Шавкатджон, в основном, бил по корпусу, Джозеф акцентировал свое внимание на голове оппонента - и это дало свои плоды, когда Рахимов получил рассечение.

В итоге бойцы прошли всю дистанцию. Судьи раздельным решением отдали победу Кордине, который вернул себе титул чемпиона мира.

Напомним, что ночью прошел мегапоединок между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией, в котором также был нокдаун во втором раунде.