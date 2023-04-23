Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Казалось, что на этом бой может завершиться.

Минувшей ночью Джервонта Дэвис в седьмом раунде техническим нокаутом победил Райана Гарсию. Однако бой мог завершиться куда раньше.

Во втором раунде после серии безуспешных атака Гарсия получил мощнейший удар в корпус от Дэвиса, который отправил его на настил. Все это произошло на глазах у Флойда Мейвезера, который не скрывал своих эмоций.

RINGSIDE VIEW: Floyd Mayweather reacts to Gervonta Davis dropping Ryan Garcia in RD2 🤑 #DavisGarcia | #Boxingpic.twitter.com/VhUjV3WOdT — RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) April 23, 2023

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Райан сумел подняться на ноги и продолжить поединок. Однако вскоре он получил еще один удар, от которого боксер уже не смог оправиться.

Напомним, что для Райана Гарсии данное поражение стало первым в его профессиональной карьере, в то время ккак Джервонта Дэвис лишь улучшил свой рекорд, победив во всех 29 поединках, 27 из которых завершились нокаутом.