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Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Казалось, что на этом бой может завершиться.
Сегодня, 08:49
Райан Гарсия и Джервонта Дэвис / Getty Images
Райан Гарсия и Джервонта Дэвис / Getty Images

Минувшей ночью Джервонта Дэвис в седьмом раунде техническим нокаутом победил Райана Гарсию. Однако бой мог завершиться куда раньше.

Во втором раунде после серии безуспешных атака Гарсия получил мощнейший удар в корпус от Дэвиса, который отправил его на настил. Все это произошло на глазах у Флойда Мейвезера, который не скрывал своих эмоций.

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Райан сумел подняться на ноги и продолжить поединок. Однако вскоре он получил еще один удар, от которого боксер уже не смог оправиться.

Напомним, что для Райана Гарсии данное поражение стало первым в его профессиональной карьере, в то время ккак Джервонта Дэвис лишь улучшил свой рекорд, победив во всех 29 поединках, 27 из которых завершились нокаутом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Райан Гарсия

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Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия
Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

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