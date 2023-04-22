Мейвезер заявил о готовности подписать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе в свой промоушен

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заявил, что хочет подписать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в Mayweather Promotions.

"Я бы хотел поработать с Нганну. С удовольствием бы подписал его в Mayweather Promotions. Он очень опытный парень, невероятный, и если он хочет драться с одним из лучших тяжеловесов, то должен это сделать.

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С его размерами, силой и властолюбием – все может случиться. С его силой и выносливостью он может наделать шума в супертяжелом дивизионе", – сказал Мейвезер в интервью MMA Junkie.

Напомним, в начале текущего года 36-летний Фрэнсис Нганну официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.