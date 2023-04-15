Глава UFC выступил с заявлением касаемо возможного возвращения Нганну

Уайт не хочет видеть в своей организации проблемного бойца.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бывший чемпион в тяжелом весе Фрэнсис Нганну не вернется в промоушен.

"Мы работали с этим парнем на протяжении двух лет, пытались организовать ему бой. С ним абсолютно невозможно вести переговоры. Нет, его больше никогда не будет в UFC.

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Он сделал свой выбор. Мы провели больше 70 встреч, предложили ему кучу денег. Не проявили к нему ничего, кроме уважения. Мы пытались удержать его, но этот поезд ушел", – сказал Уайт в интервью MMA Mania.

Напомним, в начале текущего года 36-летний Фрэнсис Нганну официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.