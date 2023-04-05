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Хирн высказался о шансах Нганну в боксе

Бойцу ММА ничего не светит в новой отрасли.
Сегодня, 17:20
Фрэнсис Нганну / Instagram
Фрэнсис Нганну / Instagram

Промоутер Эдди Хирн высказался о шансах экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в боксе.

"Вы не сможете и через миллион лет, имея навыки Фрэнсиса Нганну в боксе, выйти на ринг и соревноваться в мастерстве с профи.

Не только с Джошуа, но и с любым из топ-20 тяжелого веса, только фишка дивизиона в том, что ты можешь нокаутировать кого угодно.

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Но Фьюри – это ужасный бой для Фрэнсиса Нганну, потому что он будет просто играть с ним.

Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джермейн Франклин. У него нет никаких шансов против этих парней, кроме жесткого размена и попытки нокаута", – сказал Хирн в интервью The MMA Hour.

Напомним, что в начале текущего года 36-летний Фрэнсис Нганну официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн фрэнсис нганну

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