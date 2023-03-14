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Дал заднюю: Нганну рассматривает возвращение в ММА

Камерунец может перейти к главному конкуренту UFC.
Сегодня, 17:21
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался о возвращении в ММА-промоушены.

"Если мне придется выбирать другую организацию ММА, думаю, что я бы рассмотрел три варианта: PFL, Bellator и ONE Championship. Какую из них я бы выбрал? Сложно сказать. Но я буду обращаться внимание на структуру и видение, которое у них есть для спорт и бойцов.

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Кроме того, немаловажно, чтобы у них была программа для Африки. Думаю, что это будет одним из основных условий, на котором я буду основываться при принятии решения", – сказал Нганну в интервью Middle Easy.

Напомним, камерунский тяжеловес выступал в UFC c 2015 года. За это время Нганну провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел всего 2 поражения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: MMA фрэнсис нганну

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