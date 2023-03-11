Нганну завил, что имеет устную договоренность о бое с Уайлдером

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну поделился деталями о возможном переходе в карьеру боксера.

"Моим следующим шагом должен быть бокс. Сначала я хочу провести один боксерский поединок, а затем, возможно, вернуться в ММА, потому что мне все еще это нравится.

Хочется провести несколько боев в боксе. Мы работаем. Надеюсь, через месяц или два я объявлю о возможных датах и местах проведения боя. Это займет немного больше времени, чем я думал. На большие вещи нужно время.

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Я рассматриваю любого как соперника и говорил с промоутером Эдди Хирном об Энтони Джошуа. Не знаю, что произойдет. Максимум, с кем мы говорили, – это команда Деонтея Уайлдера. У нас было несколько разговоров, в целом мы пришли к какому-то устному соглашению", – сказал Нганну в интервью MMA Junkie.

Напомним, камерунский тяжеловес выступал в UFC c 2015 года. За это время Нганну провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел всего 2 поражения.