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Уайлдер подтвердил намерение провести два боя с неожиданным соперником

Представители американского боксера ведут переговоры с потенциальным оппонентом.
Сегодня, 12:57
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший обладатель титула в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер подтвердил, что заинтересован в поединке с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

По словам американского боксера, стороны пытаются договориться о двух боях.

"Идет настоящая дискуссия. Мы пытаемся заключить сделку на два боя. Один может быть здесь, а другой - в Африке. Это будет к 50-й годовщине африканского боя Мухаммеда Али", - заявил Уайлдер.

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Также американец не исключает, что в будущем может состояться его четвертый бой с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Мы обязательно повторим поединок с Фьюри. Все бои возможны. Мы ведем переговоры со всеми боксерами, особенно топ-уровня", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может провести бои с Нганну по правилам бокса и MMA.

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