Уайлдер вызвал Нганну на поединки по правилам бокса и ММА

Экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер хочет провести два боя с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

"Меня все еще интересует поединок с Нганну, хотел бы встретиться с ним в Африке. Я знаю, что Фрэнсис делает свое дело, и горжусь им за то, что он следует зову сердца.

Мне это очень интересно, давай подеремся, чувак! Два больших черных супергероя. Все всегда приходят в бокс, но давайте сделаем так: ты приходишь в мой вид спорта, а я прихожу в твой. Ты приходишь в мой дом, а я – в твой.

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Я настоящий воин. Я говорю об этом всерьез. Я хочу сделать что-то другое, пока все устраивают бои между представителями разных видов единоборств", – сказал Уайлдер в интервью MMA Mania.

Напомним, камерунский тяжеловес выступал в UFC c 2015 года. За это время Нганну провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел всего 2 поражения.