iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Нганну назвал дату потенциального боя с Фьюри

Камерунец ожидает выхода на ринг с британцем этим летом.
Сегодня, 21:33
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Общался с его представителями, но сейчас он заняты организацией поединка с Александром Усиком, который запланирован на апрель.

До этого времени он не будет свободен. Тем не менее, я пытаюсь понять, можем ли мы заключить соглашение до этого боя.

Читайте также: Чисора заявил о намерении подраться с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе

Это даст мне возможность подготовиться к бою по боксу. У меня нет проблем с графиком. Надеюсь, наш бой с Фьюри состоится в июне или июле. Это вполне осуществимо", – сказал Нганну в интервью TMZ Sport.

Напомним, камерунский тяжеловес выступал в UFC c 2015 года. За это время Нганну провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел всего 2 поражения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

Статьи по теме

Стала известна единственная проблема на пути анонса боя Фьюри - Усик Стала известна единственная проблема на пути анонса боя Фьюри - Усик
"Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика "Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика
"У него есть все инструменты": Валлин сделал прогноз на бой Усик - Фьюри "У него есть все инструменты": Валлин сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
"Готов боксировать даже без призовых": Усик сделал неожиданное обращение к Фьюри "Готов боксировать даже без призовых": Усик сделал неожиданное обращение к Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:47
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
ММА23:29
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа23:13
Вингер Тоттенхэма перешел в Севилью
Европа22:50
Необычный подарок: Шакира выпустит новый трек в день рождения Пике
Европа22:31
Лидс объявил об аренде хавбека Ювентуса
Европа22:14
Ювентус намерен обжаловать решение о снятии 15 очков
Европа21:52
ПСЖ и Интер не могут сойтись в ценнике на Шкриньяра
Бокс21:33
Нганну назвал дату потенциального боя с Фьюри
Европа21:16
Месси - о Кубке мира: Я не мог не поцеловать его, он звал меня
Другие страны20:54
Клубный чемпионат мира 2023: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK