Чисора заявил о намерении подраться с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе

Боец супертяжелого веса Дерек Чисора (33-13, 23 КО) намерен провести бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

"Я пытаюсь подраться с Нганну. Я хочу сделать это в UFC и на боксерском ринге", - сказал Чисора в интервью iFL TV.

Напомним, Нганну выступал в UFC с 2015 года. За это время он провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел два поражения. С марта 2021 года он владел чемпионским поясом в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в тяжелом весе лишился титула и покинул организацию.