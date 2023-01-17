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Чисора заявил о намерении подраться с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе

Британец вызвал на бой Нганну.
Сегодня, 20:30
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Боец супертяжелого веса Дерек Чисора (33-13, 23 КО) намерен провести бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

"Я пытаюсь подраться с Нганну. Я хочу сделать это в UFC и на боксерском ринге", - сказал Чисора в интервью iFL TV.

Напомним, Нганну выступал в UFC с 2015 года. За это время он провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел два поражения. С марта 2021 года он владел чемпионским поясом в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в тяжелом весе лишился титула и покинул организацию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дерек Чисора фрэнсис нганну

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