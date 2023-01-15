Чемпион UFC в тяжелом весе лишился титула и покинул организацию

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну покинул промоушен и потерял свой титул. Об этом сообщил президент компании Дана Уайт.

"Мы предложили Нганну сделку, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом всех времен. Он отказался", – заявил Уайт на пресс-конференции UFC Fight Night.

Напомним, Нганну выступал в UFC c 2015 года. За это время камерунец провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел всего 2 поражения.

Последний поединок Нганну провел в 2021 году. Тяжеловес защитил свой титул от Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за травмы.

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