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Чемпион UFC в тяжелом весе похвастался фотографией с Это’О

Нганну проведал своего соотечественника.
Сегодня, 15:50
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал в соцсетях о встрече с бывшим футболистом Барселоны и Интера Самюэлем Это’О.

"Побывал сегодня в Федерации футбола, увидев, какую потрясающую работу мой брат делает для камерунского футбола", – подписал Нганну совместное фото с соотечественником.

Напомним, в марте 2021 года Фрэнсис Нганну одолел Стипе Миочича в бою за титул в тяжелом весе, став первым чемпионом UFC в истории Камеруна.

Ранее чемпион UFC в тяжелом весе поставил условия, при которых он готов будет продлить контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Самуэль Это`О френсис нганну

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