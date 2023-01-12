Чемпион UFC в тяжелом весе похвастался фотографией с Это’О

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал в соцсетях о встрече с бывшим футболистом Барселоны и Интера Самюэлем Это’О.

"Побывал сегодня в Федерации футбола, увидев, какую потрясающую работу мой брат делает для камерунского футбола", – подписал Нганну совместное фото с соотечественником.

Напомним, в марте 2021 года Фрэнсис Нганну одолел Стипе Миочича в бою за титул в тяжелом весе, став первым чемпионом UFC в истории Камеруна.

Ранее чемпион UFC в тяжелом весе поставил условия, при которых он готов будет продлить контракт.