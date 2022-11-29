Чемпион UFC в тяжелом весе поставил условия, при которых он готов будет продлить контракт
Камерунец хочет параллельно выступать в выставочных боях.
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну назвал главное условия продления своего контракта с организацией.
"Я хочу остаться в UFC, но надо сделать все правильно. Буду рад вернуться в октагон, когда в контракте будут хорошие условия.
Поединок с Джонсом денежный, но есть много и других денежных боев. Мне должны разрешить выступать по правилам бокса.
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Таковы мои условия, нравится им это или нет. Я хочу и буду боксировать, потому что я свободен и сам решаю, что мне делать", – сказал Нганну в интервью Combate.
Напомним, 36-летний камерунец выходил последний раз в октагон в январе этого года, после чего выбыл почти на год из-за операции на колене.