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В UFC хотят организовать бой Нганну - Джонс

Камерунец хотел бы встретиться в октагоне с легендой промоушена.
Сегодня, 09:52
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images
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Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, заявил, что в марте может состояться бой его подопечного с Джоном Джонсом.

"Исполнительный директор UFC позвонил мне и спросил: "Когда в идеале вы бы хотели драться?". Приятно, что мне позвонили и спросили.

Я сказал, что идеальный вариант - подраться с Джоном Джонсом в марте. Человек, который звонил, согласился с этим на миллион процентов и сказал, что это именно то, чего они хотят. И это то, чего хочет Фрэнсис.

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Они позвонили, чтобы уточнить, как идет процесс восстановления, и сколько мне понадобится времени, чтобы его подготовить", – сказал Никсик в интервью MMA Junkie Radio.

Напомним, Нганну все еще восстанавливается от травмы колена, которую боец получил еще до боя с Ганом. Камерунец вернется в октагон не раньше января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс фрэнсис нганну
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