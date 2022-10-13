Уайлдер бросил вызов чемпиону UFC в тяжелом весе
Американец готов выйти на ринг с Нганну.
Экс-чемпион по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о возможном проведении поединка с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.
"Мы обсуждали это с моим менеджером Элом Хэймоном. Есть старая поговорка: "Если это принесет деньги, в этом есть смысл".
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Это был бы интригующий бой, который вызывал бы большой интерес аудитории. Кто знает, возможно, в будущем мы подеремся. Этот бой невозможно будет пропустить!" – сказал Уайлдер в интервью MMA News.
Напомним, 15 октября Уайлдер проведет бой с боксером из Финляндии Робертом Хелениусом в Нью-Йорке.