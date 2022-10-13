Уайлдер: Я не хочу спугнуть Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о возможном поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам американского спортсмена, он готов выйти в ринг с украинцем, однако не хочет его спугнуть.

"Я сделаю то, что я должен сделать. Я не хочу делать громких заявлений. Я не хочу его спугнуть. Усик говорит, что хочет подраться с победителем моего боя с Хелениусом. Последним парнем, который хотел драться с победителем моего поединка, был Джозеф Паркер. Но в том бою я оформил сокрушительный нокаут, и он пошел другим путем".

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"Я сделаю то, что должен сделать. Надеюсь, что Усик - человек слова, и дальше мы увидим отличный бой", - приводит слова Уайлдера Express.

Напомним, американец следующий бой проведет 15-го октября против Роберта Хелениуса.