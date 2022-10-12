Уайлдер: Усик мне больше нравился в первом тяжелом весе

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу чемпиона его весовой категории по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам Деонтей, ему больше нравилось, как украинец выступал в первом тяжелом дивизионе.

"Усик мне больше нравился в первом тяжелом весе, из-за его движений и еще некоторых вещей. Как супертяжеловес он тоже хорош, но в первом тяжелом дивизионе он лучше смотрелся. Но это все лишь я и мое мнение".

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"Я уважаю Усика как бойца и человека. Я слышу о нем много хорошего. Я никогда не слышал о нем какие-то негативные высказывания, поэтому могу судить об Усике только с хорошей стороны. У меня только положительные впечатления о нем. Когда он будет готов, то я не стану терять время", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Энди Руис включил Усика в список желанных соперников.