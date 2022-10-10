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Руис включил Усика в список желанных соперников

Мексиканец не собирается отказываться от чемпионских поясов.
Сегодня, 11:47
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис намерен провести несколько топовых боев против популярных спортсменов.

По словам отца и менеджера мексиканца Андреса Руиса, Энди хочет получить поединок за пояс.

"У Руиса остались хорошие бои. Бой с Фьюри, трилогия с Джошуа, Усик, Уайлдер, а затем он закончит карьеру после этих поединков. Это то, что мы хотим сделать. После этих событий Энди будет нацелен на прощальный бой в Мексике и завершение спортивной карьеры".

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"Я сказал ему, что это поединки, которые мы должны устроить, больше ничего не будет. Только еще один прощальный бой в Мексике", - сказал Андрес Руис в интервью Boxing Scene.

Ранее Деонтей Уайлдер оценил возможность проведения боя с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик Энди Руис
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