Руис включил Усика в список желанных соперников

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис намерен провести несколько топовых боев против популярных спортсменов.

По словам отца и менеджера мексиканца Андреса Руиса, Энди хочет получить поединок за пояс.

"У Руиса остались хорошие бои. Бой с Фьюри, трилогия с Джошуа, Усик, Уайлдер, а затем он закончит карьеру после этих поединков. Это то, что мы хотим сделать. После этих событий Энди будет нацелен на прощальный бой в Мексике и завершение спортивной карьеры".

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"Я сказал ему, что это поединки, которые мы должны устроить, больше ничего не будет. Только еще один прощальный бой в Мексике", - сказал Андрес Руис в интервью Boxing Scene.

Ранее Деонтей Уайлдер оценил возможность проведения боя с Усиком.