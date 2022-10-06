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"Надеюсь, он сдержит слово": Уайлдер оценил возможность проведения боя с Усиком

Американский боксер уверен, что украинец хочет подраться с ним.
Сегодня, 19:50
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу возможности проведения боя против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам американского боксера, после своей победы над Робертом Хелениусом в ближайшем поединке 15 октября он рассчитывает встретиться в ринге с украинским чемпионом.

"Я намерен сразу пойти за титулами. Я слышал, что Александр Усик посетит мой бой с Хелениусом. Я также слышал, что если Роберт победит, то станет обязательным претендентом. Усик говорит о том, что подерется с победителем нашего боя. Он нравится мне как личность, и я ценю это. Поэтому надеюсь, что он человек слова и захочет встретиться с победителем. Надеюсь, что он сдержит слово, и когда я пройду Хелениуса, мы с Усиком подеремся за все его пояса.

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Большую часть моей карьеры я давал другим бойцам титульные шансы, так что приятно оказаться на другой стороне. Мне пришлось пройти через все, чтобы добраться сюда, так что бой с Усиком будет отличным. Но я не смотрю за спину Хелениусу. Даже если я подерусь с Усиком, то после этого есть еще отличные поединки, включая бой с Энди Руисом", - приводит слова Уайлдера Mirror.

Ранее менеджер Эгис Климас сообщил, что Александр Усик хотел бы сразиться с Деонтеем Уайлдером, если не удастся организовать поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Роберт Хелениус Деонтей Уайлдер
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