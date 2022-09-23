iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Слишком мал": Известный промоутер оценил шансы Усика в потенциальном бою с Уайлдером

Боб Арум поделился мнением о возможном поединке украинца и американца.
Сегодня, 12:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
0 0 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о возможном бое между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

По мнению промоутера, украинец может оказаться слишком малым для американца, при этом он не обладает такой ударной мощью, как его соперник.

"Пусть Уайлдер не выиграл бы ни одного раунда, но я даже злейшему врагу не пожелал с ним сразиться, ведь Деонтей показал в боях с Фьюри, что он очень жесткий соперник.

Читай также: Менеджер Уайлдера заявил, что Деонтей готов провести бой с Усиком

В их третьем поединке Фьюри уверенно разбивал Уайлдера, как вдруг Деонтей дважды отправил Тайсона в нокдаун. Конечно, потом Фьюри пришел в себя и нокаутировал его, но Уайлдера очень недооценивают.

Мне кажется, Усик слишком мал для Уайлдера, и он безусловно не бьет так, как это делает Деонтей. Мне нравятся перспективы Уайлдера в этом бою", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером, если не удастся договориться о бое с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Боб Арум Деонтей Уайлдер
0 0 0

Статьи по теме

Усик объяснил, почему не хочет драться с претендентами на титулы Усик объяснил, почему не хочет драться с претендентами на титулы
Усик признался, сколько еще боев планирует провести и с кем хочет подраться Усик признался, сколько еще боев планирует провести и с кем хочет подраться
Усик назвал самый сложный раунд в реванше с Джошуа Усик назвал самый сложный раунд в реванше с Джошуа
Усик: ВСУ - это главная команда Украины, все должны помочь им победить Усик: ВСУ - это главная команда Украины, все должны помочь им победить
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Украина15:34
Динамо пыталось купить нападающего Сент-Этьена
Лига наций15:20
Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
Лига наций14:56
Монзуль получила назначение на матч Лиги наций
Бокс14:50
Усик объяснил, почему не хочет драться с претендентами на титулы
Еврокубки14:24
Бемберг - Будивельник: видео онлайн-трансляция полуфинала отбора Лиги чемпионов
Украина13:57
Заря подписала бывшего защитника Шахтера
Европа13:55
"Очень больно": Ванда Нара объявила о расставании с Икарди
Еврокубки13:25
Бемберг - Будивельник: прогноз на полуфинал квалификации Лиги чемпионов
Европа13:12
Словакия - Украина: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21
Украина13:00
Клуби УПЛ продали гравців майже на 50 млн: підсумки трансферного вікна в Україні
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK