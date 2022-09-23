"Слишком мал": Известный промоутер оценил шансы Усика в потенциальном бою с Уайлдером

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о возможном бое между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

По мнению промоутера, украинец может оказаться слишком малым для американца, при этом он не обладает такой ударной мощью, как его соперник.

"Пусть Уайлдер не выиграл бы ни одного раунда, но я даже злейшему врагу не пожелал с ним сразиться, ведь Деонтей показал в боях с Фьюри, что он очень жесткий соперник.

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В их третьем поединке Фьюри уверенно разбивал Уайлдера, как вдруг Деонтей дважды отправил Тайсона в нокдаун. Конечно, потом Фьюри пришел в себя и нокаутировал его, но Уайлдера очень недооценивают.

Мне кажется, Усик слишком мал для Уайлдера, и он безусловно не бьет так, как это делает Деонтей. Мне нравятся перспективы Уайлдера в этом бою", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером, если не удастся договориться о бое с Тайсоном Фьюри.