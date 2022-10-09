Фьюри обратился к Руису: Ты будешь бороться в финале отбора за право сразиться со мной

Чемпион WBC отреагировал на желание мексиканца провести с ним бой.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил Энди Руису, который выразил желание встретиться в ринге.

Мексиканский боксер выложил в соцсетях постер их возможного боя со словами: "Мое время придет".

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"Полное уничтожение. Кажется, ты будешь бороться в финале отбора за право сразиться со мной, королем WBC", - написал в ответ Фьюри.

Total annihilation.



Seems you will fight in final eliminator to fight me the @WBCBoxing king 👑 https://t.co/bPRZGnLrMr — TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 9, 2022

Напомним, что свой ближайший поединок чемпион WBC должен провести 3 декабря в Кардиффе.

Ранее сообщалось, что до конца этой недели Фьюри объявит имя будущего соперника.