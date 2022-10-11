Уайлдер: Я пойду за Усиком, чтобы отобрать титулы

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер заявил о своем желании провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком.

По словам Уайлдера, он нацелен на титульный бой после поединка с финном Робертом Хелениусом.

"Если у меня будет выбор, то конечно я пойду за Усиком. Я пойду за Усиком, отберу титулы, а затем дам шанс Энди Руису. Вот как это работает. Кто бы ни пошел по такому пути? Мы в этом бизнесе, чтобы добиться величия и собирать пояса. Итак, если у вас есть чемпион, который дает вам шанс, почему вы должны отказаться от этого?".

Читай также: Промоутер Фьюри: Ожидали, что в декабре будет бой с Усиком, но он не был доступен

"Бывают случаи, когда люди отказываются от титульного боя, но это только потому, что они не готовы. Если вы в хорошей физически форме и готовы драться с кем угодно, то нужно воспользоваться подобной возможностью", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, Деонтей и Роберт проведут поединок 15-го октября в США.

Ранее менеджер Усика озвучил приоритетную цель украинского чемпиона.