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Уайлдер: Я пойду за Усиком, чтобы отобрать титулы

Американец хочет достичь величия в супертяжелом весе.
Сегодня, 10:45
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер заявил о своем желании провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком.

По словам Уайлдера, он нацелен на титульный бой после поединка с финном Робертом Хелениусом.

"Если у меня будет выбор, то конечно я пойду за Усиком. Я пойду за Усиком, отберу титулы, а затем дам шанс Энди Руису. Вот как это работает. Кто бы ни пошел по такому пути? Мы в этом бизнесе, чтобы добиться величия и собирать пояса. Итак, если у вас есть чемпион, который дает вам шанс, почему вы должны отказаться от этого?".

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"Бывают случаи, когда люди отказываются от титульного боя, но это только потому, что они не готовы. Если вы в хорошей физически форме и готовы драться с кем угодно, то нужно воспользоваться подобной возможностью", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, Деонтей и Роберт проведут поединок 15-го октября в США. 

Ранее менеджер Усика озвучил приоритетную цель украинского чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер
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