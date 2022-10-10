Менеджер Усика озвучил приоритетную цель украинского чемпиона
Представитель боксера поделился планами своего клиента.
Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, назвал главную цель в карьере своего подопечного.
По словам представителя боксера, сейчас украинца интересует только бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
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"В данный момент нас интересует только унификация, объединение поясов с Фьюри", - приводит слова Климаса Boxing Scene.
Ранее промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сообщил, когда может состояться бой с Александром Усиком.