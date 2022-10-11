Промоутер Фьюри: Ожидали, что в декабре будет бой с Усиком, но он не был доступен

Представитель чемпиона WBC рассказал, когда может состояться поединок с украинцем.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, что у них не было возможности организовать в декабре бой с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По словам менеджера, он предполагает, что поединок между британцем и украинцем может состояться в феврале следующего года.

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"Мы ожидали, что в декабре будет бой с Усиком, но он не был доступен. Я надеюсь, что их поединок состоится в феврале. Тайсон хочет провести бой еще до этого.

Дайте ему подраться с Чисорой. Если он пройдет через это, пусть тогда проведет большой бой", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Напомним, что Фрэнк Уоррен сообщил, что соперником Тайсона Фьюри в ближайшем бою 3 декабря станет Дерек Чисора.