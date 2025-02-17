Нганну рассказал, что хочет подраться с Владимиром Кличко

Эскчемпион UFC Фрэнсис Нганну высказался относительно своих попыток начать боксерскую карьеру.

Прежде всего, Нганну прокомментировал возможность проведения реваншей против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Я не знаю, будет ли у меня реванш с Фьюри, но надеюсь. Я никогда не ожидал выиграть тот бой по очкам. Это меня не удивило. Мне было грустно, а люди спорили. Но именно так работает этот спорт.

Не думаю, что это будет честно, если те же люди снова будут организовывать бой с Джошуа. То же самое, вероятно, может повториться. Будет ли это справедливо? Будет ли что-то иначе в реванше, могут ли они это гарантировать? Это грязная игра.

Я провел в раздевалке более четырех часов. Теперь, когда я оглядываюсь назад, я думаю: «Что, черт возьми, это было?» Я никогда не видел ничего подобного. Но это было сделано намеренно».

Среди вариантов на следующие поединки Фрэнсис назвал Владимира Кличко.

«Бой против Рико Верховена - возможно, но я не знаю. У меня осталось несколько боев. Я сосредотачиваюсь на них, а не на вариантах. Вариантов много.

Рико - это вариант. Чисора - это вариант. Владимир Кличко также мог бы быть вариантом для боя», - сказал камерунец.

Ранее сообщалось, что британский боксер нацелился на титул Усика.

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