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Майки Гарсия изъявил желание, чтобы Ломаченко провел бой с Гарсией или Дэвисом

Спортсмен с украинским паспортом может получить бой против топового боксера.
Сегодня, 09:30
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия поделился мнением о поединках в легком дивизионе.

По словам авторитетного спортсмена, он хотел бы, что Василий Ломаченко провел бой против Джервонты Дэвиса или Райана Гарсии.

"Если бы я был матчмейкером, то хотел бы увидеть бой Дэвиса против Хэйни или Ломы, с победителем их поединка. Я предпочитаю Хэйни. В данный момент Девин - лучший боец в легком весе. В бою с Ломой я выбираю Хэйни. Это хороший поединок, но я думаю, что Хэйни его заберет. Так что затем я бы хотел увидеть, как "Танк" дерется с Хэйни".

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"Райана Гарсию все еще ждет яркое будущее. Пусть подерется с другими бойцами. Возможно, даже с тем же Ломаченко. Если Лома проиграет, то это хороший бой для него. Он может подраться с Исааком Крусом или любым из этих парней. У него светлое будущее. Он молод, это поражение ничего не значит", - приводит слова Гарсии Boxing News 24.

Напомним, на выходных Дэвис нокаутировал Гарсию в седьмом раунде.


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