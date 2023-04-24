Райан Гарсия оставил трогательное послание фанатам

Американский боксер Райан Гарсия обратился к фанатам после поражения от Джервонты Дэвиса.

Боксер опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил, что продолжит свою карьеру в первом полусреднем весе.

"Вчера была битва. Мне необходимо внести определенные изменения и вернуться сильнее. Я хочу поблагодарить всех за поддержку во время моего путешествия. Я ценю это от всего сердца.

Надеюсь, что все мы найдем то, что нас мотивирует и дает цель в жизни. Это самое главное. Я скоро вернусь! Я перехожу в первый полусредний вес, следите за новостями. Люблю вас всех", - написал Гарсия.

Ранее сообщалось, что Дэвис оценил свою досрочную победу над Гарсией.