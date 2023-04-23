"Я олицетворяю бокс": Дэвис оценил свою досрочную победу над Гарсией

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис поделился впечатлениями от своей досрочной победы над Райаном Гарсией.

Американский боец отметил, что заслуженно превзошел своего соотечественника, отправив его в нокаут в седьмом раунде.

"Я просто пытался залезть ему в голову. Пока я не выйду в ринг со своим соперником, я действительно не знаю, на что он способен. Но как только я оказался там с Гарсией, то почувствовал, что в плане навыков он мне не ровня.

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Нокдаун во втором раунде произошел из-за того, что он не знал, как ему расположиться. Я знал, что я умнее. Мой тренер говорил мне в лагере, что он выйдет с высоко поднятой головой, поэтому нужно бить снизу вверх.

В седьмом раунде я увидел его выражение лица и решил ударить по корпусу. Это однозначно был хороший удар. Я думал, что он поднимется, но мне нравится играть в психологические игры. Когда он посмотрел на меня, я взглянул на него, мол, поднимайся, но он покачал головой - нет. Я определенно олицетворяю бокс", - приводит слова Дэвиса Bad Left Hook.

Напомним, что после поражения Райан Гарсия сделал заявление о возможном реванше с Джервонтой Дэвисом.