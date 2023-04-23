"Вернусь сильнее": Гарсия сделал заявление о реванше с Дэвисом

Американский боксер надеется реабилитироваться после первого поражения в профессиональной карьере.

Райан Гарсия подвел итоги поединка против Джервонты Дэвиса, в котором он потерпел поражение нокаутом в седьмом раунде.

Побежденный боксер отдал должное своему сопернику и выразил надежду, что в будущем они смогут провести бой-реванш.

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"Все в порядке, он взял верх надо мной. Ради этого боя я прошел сквозь огонь. Я вернусь сильнее.

Я соберу еще несколько побед, чтобы устроить реванш. Надеюсь, что мы сможем сделать это в первом полусреднем весе без каких-либо дополнительных условий.

Джервонта проделал отличную работу. Замечательный бой и боец", - написал Гарсия в Instagram.

Отметим, на ISPORT доступны судейские записки боя Дэвис - Гарсия.