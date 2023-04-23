Дэвис – Гарсия: судейские записки
По мнению арбитров, Джервонта побеждал и по очкам.
В поединке между чемпионом WBA Regular в легком весе Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 КО) и его соотечественником Райаном Гарсией (23-1, 19 КО) победу нокаутом в седьмом раунде праздновал именно первый.
Стоит отметить, что во втором раунде Гарсия побывал в нокдауне после сильного удара от Джервонты.
В Сеть попали также судейские записки этого боя – на момент остановки все судьи отдавали победу Джервонте.
Судья №1: 58:56
Судья №2: 59:56
Судья №3: 59:55
Интересно, что в том раунде, где Гарсия оказался на настиле, один из рефери вообще поставил равный счет – 10:10.