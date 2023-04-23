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Дэвис – Гарсия: судейские записки

По мнению арбитров, Джервонта побеждал и по очкам.
Сегодня, 08:57
Райан Гарсия и Джервонта Дэвис / Getty Images
Райан Гарсия и Джервонта Дэвис / Getty Images

В поединке между чемпионом WBA Regular в легком весе Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 КО) и его соотечественником Райаном Гарсией (23-1, 19 КО) победу нокаутом в седьмом раунде праздновал именно первый.

Стоит отметить, что во втором раунде Гарсия побывал в нокдауне после сильного удара от Джервонты.

В Сеть попали также судейские записки этого боя – на момент остановки все судьи отдавали победу Джервонте.

Судья №1: 58:56
Судья №2: 59:56
Судья №3: 59:55

Интересно, что в том раунде, где Гарсия оказался на настиле, один из рефери вообще поставил равный счет – 10:10.

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