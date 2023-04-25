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Усик сообщил, о чем беседовал с Зеленским

Украинский спортсмен является амбасадором United24.
Сегодня, 09:25
Владимир Зеленский и Александр Усик / instagram.com/usykaa
Владимир Зеленский и Александр Усик / instagram.com/usykaa

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился подробностями своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам украинского спортсмена, они обсуждали работу в качестве платформы United24.

"Тепло было. Мне кажется, что для него это был 45-минутный перерыв. Улыбались, он спросил, как дети, как семья, где они, что они. Мы осторожненько так перебросились словами".

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"Он тренируется каждый день. Я думаю, что он больше бы с нами пообщался, но после этого там уже ждали какие-то люди. Во время 45-минутого перерыва мы поговорили о нашей дальнейшей работе как амбассадоров и платформы вообще", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Володимир КОБЕЛЬКОВ / "Київський торт".

Ранее сообщалось, что Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны.


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