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Дэнни Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

Американец поддержал соотечественника в преддверии титульного боя.
Сегодня, 10:22
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Популярный американский боксер Дэнни Гарсия высказался о поединке абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам Гарсии, спортсмен с украинским паспортом покажет достойное выступление, но победит американец.

"Это хороший бой. Если бы пришлось выбирать кого-то, то я бы назвал Хэйни, потому что у него хороший джеб, он моложе и сильнее. Но Ломаченко даст бой, поэтому я считаю, что это будет близкий поединок. Впрочем, я могу представить и победу Ломы, но отдаю предпочтение более молодому бойцу".

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"Ломаченко аутсайдер? Такова эта игра. Все меняется быстро. Но я не думаю, что он будет огромным андердогом. Это будет близкий бой. Ломаченко выйдет рубиться. Я вам отвечаю, что это не будет легко", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что британский боксер изъявил желание провести бой с Ломаченко.


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