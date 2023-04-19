Джош Тейлор изъявил желание провести бой с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Джош Тейлор заявил о том, что хочет провести бой против Василия Ломаченко.

По словам британского боксера, он бы ехал проверить свои силы на фоне спортсмена с украинским паспортом.

"Я бы встретился с любым из лидеров легкого веса. Мне нравится Ломаченко. Я всегда равнялся на него в любителях. Я поехал на Олимпийские игры, и он выступал в одной весовой категории со мной. Если бы я дошел до финала, то встретился бы с ним, но перед медальными поединками меня победил Доменико Валентино. Меня тогда ограбили, и я однозначно был очень разочарован, но я давно слежу за Ломаченко".

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"Я считаю его потрясающим бойцом. Я просто обожаю его движения и навыки. Я научился у него кое-каким вещам, внедрил их в свой стиль. Так что я бы разделил ринг с Ломаченко. Он великолепен, очень хорош", - сказал Тейлор в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, что 20-го мая Ломаченко проведет поединок с Девином Хэйни. Ранее Тейлор сделал прогноз на титульный бой.