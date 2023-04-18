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Тейлор назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни

Тейлор предсказывает интересный поединок, в котором американец защитит свои чемпионские пояса.
Сегодня, 11:20
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Джош Тейлор поделился мнением о поединке абсолютного чемпиона в легком дивизионе Девин Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам Тейлора, американский боксер победит, несмотря на опыт и мастерство спортсмена с украинским паспортом.

"Это очень интересный бой. На мой взгляд, Хэйни слишком большой для Ломы. Он высокий, крупный и сильный. Хэйни - молодой, резкий и свежий. Так что я считаю, что все эти атрибуты на его стороне. Мне кажется, что Хэйни победит, но никогда нельзя сбрасывать со счетов Ломаченко. Я имею в виду, что он великий боец. Его углы, работа ног, передвижения - это что-то невероятное. Но я думаю, что он уже долго находится на вершине. Ломаченко провел 300 боев в любителях, выступил на двух Олимпийских играх".

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"У Ломаченко была продолжительная карьеру. Я считаю, что он находится на ее финальном этапе. Но все равно у него хорошие шансы в этом бою. Поединок может сложиться в любую сторону, но я склоняюсь к победе Хэйни", - сказал Тейлор в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.


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