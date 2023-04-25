Фрэмптон сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон высказался о поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа.

По мнению Фрэмптона, у претендента практически нет шансов на успех, ведь украинец слишком силен и умен.

"Сложно найти аргументы, почему Дюбуа победит. Даниэль - мощный панчер, и вы четко можете увидеть, что Даниэль бьет очень сильно. Дюбуа - большой и атлетичный парень, он гораздо крупнее Усика. Я могу представить, что он бьет сильнее, чем Усик. Но мне кажется, что подвижность Александра окажется ему не по зубам".

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"Усик его огорчит. В какой-то момент бой даже может закончиться остановкой в поздних раундах. Я не говорю, что это непременно произойдет, но думаю, что большинство фанатов со мной согласится.

Кажется, что это слишком сложная задача для Дюбуа. Но нужно помнить, что Даниэль очень молод. У него еще полно времени, чтобы завоевать титул чемпиона мира. Я могу представить, что он это сделает", - приводит слова Фрэмптона Chatterbox.

Ранее стал известен крайний срок для переговоров боя Усик - Дюбуа.