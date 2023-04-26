iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

Тренер назвал фактор, благодаря которому победит спортсмен с украинским паспортом.
Сегодня, 11:45
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / talkSPORT
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / talkSPORT

Авторитетный тренер Роберт Гарсия поделился мнением по поводу поединка между его абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и украинцем Василием Ломаченко.

По словам специалиста, американец победит, но спортсмен с украинским паспортом может одолеть титулованного опонента.

"Мне нравится стиль Ломы. Он чертовски талантлив, но слишком мал для Хэйни. Думаю, что Девин выиграет решением, но не удивлюсь, если «Лома» будет доминировать, как это делал в бою с Линаресом. Он просто окажется умнее и превзойдет своего оппонента. У Ломаченко есть навыки. Можно предположить, что он возьмет этот бой решением".

Читай также: Дэнни Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

"Хэйни просто крупнее, моложе и быстрее. Так что я поставил бы свои деньги на Девина, но не удивлюсь другому развитию событий. Ломаченко - очень талантлив. От него можно ожидать много различных трюков, но и Хэйни может удивить. Посмотрим, что будет", - приводит слова Гарсии Boxing News 24.

Напомним, Девин Хэйни и Василий Ломаченко проведут бой 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что Майки Гарсия изъявил желание, чтобы Ломаченко провел бой с Гарсией или Дэвисом.


Статьи по теме

Неожиданные чемпионы: Наполи, Арсенал и другие команды, которые могут выиграть свой чемпионат Неожиданные чемпионы: Наполи, Арсенал и другие команды, которые могут выиграть свой чемпионат
Челси согласовал контракт с Почеттино Челси согласовал контракт с Почеттино
Лунин изъявил желание продлить контракт с Реалом Лунин изъявил желание продлить контракт с Реалом
Наполи определился с заменой Осимхену Наполи определился с заменой Осимхену
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан играет с Бреселем, Аллен - с Джонсом
просмотров

Последние новости

Европа13:00
Неожиданные чемпионы: Наполи, Арсенал и другие команды, которые могут выиграть свой чемпионат
Европа12:50
Челси согласовал контракт с Почеттино
Европа12:30
Лунин изъявил желание продлить контракт с Реалом
Европа12:10
Наполи определился с заменой Осимхену
Бокс11:45
Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни
Европа11:20
Винисиус иронично отреагировал на свою желтую карточку в матче с Жироной
Европа11:00
Команда, которую уничтожила чернобыльская катастрофа
НБА10:56
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный трехочковый Янга возглавил рейтинг
Бокс10:38
Райан Гарсия объяснил, почему проиграл Джервонте Дэвису
НХЛ10:18
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK