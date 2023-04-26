Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

Авторитетный тренер Роберт Гарсия поделился мнением по поводу поединка между его абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и украинцем Василием Ломаченко.

По словам специалиста, американец победит, но спортсмен с украинским паспортом может одолеть титулованного опонента.

"Мне нравится стиль Ломы. Он чертовски талантлив, но слишком мал для Хэйни. Думаю, что Девин выиграет решением, но не удивлюсь, если «Лома» будет доминировать, как это делал в бою с Линаресом. Он просто окажется умнее и превзойдет своего оппонента. У Ломаченко есть навыки. Можно предположить, что он возьмет этот бой решением".

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"Хэйни просто крупнее, моложе и быстрее. Так что я поставил бы свои деньги на Девина, но не удивлюсь другому развитию событий. Ломаченко - очень талантлив. От него можно ожидать много различных трюков, но и Хэйни может удивить. Посмотрим, что будет", - приводит слова Гарсии Boxing News 24.

Напомним, Девин Хэйни и Василий Ломаченко проведут бой 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что Майки Гарсия изъявил желание, чтобы Ломаченко провел бой с Гарсией или Дэвисом.