"Я молодой и голодный лев": Хэйни - о преимуществах в бою с Ломаченко

Американский боксер высказался о своей силе в преддверии поединка со спортсменом из Украины.

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Девин Хэйни поделился мнением о поединке против Василия Ломаченко.

По словам американского боксера, он является лучшим во всех параметрах чем спортсмен с украинским паспортом.

"Нет ничего, что Ломаченко мог бы сделать лучше, чем я. Я лучше его во всех аспектах, во всех качествах. Мы должны увидеть, какая версия «Ломы» появится. Я готов ко всему, что он предложит. Я много лет изучал и анализировал его, так что знаю, что можно ожидать от него и готов".

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Хэйни отметил, что его преимущество в габаритах не будет иметь значения.

"Я большой легковес. Мой соперник неоднократно дрался с высокими парнями. В конце концов, это не будет иметь значения, когда мы окажемся в ринге. Перед боем мы оба будем весить 135 фунтов. Ломаченко также дрался с более крупными парнями. В эту ночь победит сильнейший и это буду я. Я молодой и голодный лев, который в расцвете сил. Я буду готов ко всему", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, Девин Хэйни и Василий Ломаченко проведут бой 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко - Хэйни.