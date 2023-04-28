Тренер Дэвиса оценил возможность боя с победителем поединка Хэйни - Ломаченко

Тренер Джервонты Дэвиса Келвин Форд поделился мнением по поводу возможного поединка между его подопечным и победителем боя абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам тренера, он хотел бы, чтобы его подопечный вышел в ринг с победителем титульного боя.

"Надеюсь, что Хэйни побьет Лому. Я бы хотел, чтобы он побил Ломаченко. Также могу сказать, что если у Ломаченко будут все пояса, то он станет для нас более привлекательным".

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"Реальность такова, что победитель поединка Хэйни - Ломаченко в моей книге потенциальных боев. Нам просто нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Возможно, скоро появится бой, который все захотят увидеть. Тогда этот вариант станет нашим фаворитом", - приводит слова тренера Boxing Scene.

Напомним, Девин Хэйни и Василий Ломаченко проведут бой 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

