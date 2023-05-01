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Джефф Мейвезер назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни

Специалист не сомневается в успехе американского боксера.
Сегодня, 11:47
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Top Rank Boxing
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Top Rank Boxing

Популярный американский тренер Джефф Мейвезер высказался о поединке абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам специалиста, американец является фаворитом титульного боя

"Мне нравится и Хэйни, и Джервонта Дэвис. Когда их поединок устроят, тогда я что-то скажу, но сейчас я об этом не думаю. Не поймите меня неправильно, но сначала Хэйни должен пройти Ломаченко. Я считаю, что он победит".

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"Девин, как и Теофимо Лопес, окажется слишком большим для Ломаченко. Но это будет хороший бой с обеих сторон, если Ломаченко начнет драться с первого раунда, в отличие от поединка с Теофимо. Тогда он не дрался до шестого раунда. Нельзя отдать шесть раундов и победить. В бою только 12 раундов. Это уже не больше, чем ничья", - сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу AHAT.

Напомним, поединок Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Ранее промоутер Усика сделал прогноз на титульный бой.


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