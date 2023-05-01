Джефф Мейвезер назвал главную проблему Ломаченко

Авторитетный тренер Джефф Мейвезер высказался по поводу выступлений бывшего чемпиона мира трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По словам специалиста, спортсмен с украинским паспортом задержался в на любительском уровне, что влияет на его карьеру в профессионалах.

"Ломаченко - один из величайших боксеров-любителей в истории. Но у него была очень длинная любительская карьера, и порой это влияет на твою карьеру в профи. В общем, сейчас его проблема в том, что он до сих пор дерется как любитель. Ломаченко начинал во втором легчайшем весе или что-то вроде того. Так что он маленький боец, но чтобы заработать хорошие деньги, Ломаченко должен драться с более крупными боксерами. Именитые бойцы владеют титулами в более тяжелых весах".

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"В любителях ты пытаешься победить по очкам. Это единственное, что ты стараешься сделать. Ты не пытаешься нокаутировать соперника. Но не поймите меня неправильно, Ломаченко - выдающийся любитель. Он провел около 400 боев и проиграл только однажды. Это безумие", - сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу AHAT.

Напомним, поединок Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Ранее Джефф Мейвезер назвал фаворита титульного боя.