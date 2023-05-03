"Это экстраординарно": Хэйни похвалил Ломаченко за его карьеру

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился мнением о предстоящем поединке против Василия Ломаченко.

По словам американского боксера, у спортсмена с украинским паспортом богатая карьера, за которую он лишь трижды проиграл.

"Я никогда не могу сказать, что мне предстоит легкая работа. У Ломы 400 боев по любителям и профи, и он проиграл только трижды. Так что мне нужно показать свое лучшее выступление, чтобы сохранить титулы.

400 боев и всего три поражения - это экстраординарно. Это следующий уровень. Я стремлюсь быть лучшей версией себя и сделать этот бой настолько легким, насколько это возможно. Я хочу заставить мир думать, что это легко. Я ни в коем случае не недооцениваю его".

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Хэйни также высказался о своем стиле, который покажет в бою с Ломаченко.

Кто-то может изучать меня целыми днями, но у меня есть очень много разных 2стилей. Мне просто нужно приспособиться к тому, что предлагает соперник. Неважно, как усердно они меня изучают. В бою может показаться совершенно другой боец, чем тот, за которым вы наблюдали", - приводит слова Хэйни Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Джефф Мейвезер назвал главную проблему Ломаченко.